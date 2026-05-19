Daun: Spende für Modernisierung der Anästhesie im Krankenhaus Maria Hilf

DAUN. Mit einer Spende zur Modernisierung der Anästhesieabteilung unterstützt die Lepper Stiftung erneut das Krankenhaus Maria Hilf in Daun. Vertreterinnen und Vertreter der Stiftung sowie des Krankenhauses kamen kürzlich zur symbolischen Spendenübergabe und zum gemeinsamen Austausch über die

Bedeutung moderner Medizintechnik für die regionale Gesundheitsversorgung

zusammen.

Mit den bereitgestellten Mitteln können moderne Überwachungs- und Diagnosesysteme für die Anästhesie angeschafft werden. Die neue Technik ermöglicht eine noch präzisere Überwachung von Patientinnen und Patienten während operativer Eingriffe und intensivmedizinischer Behandlungen. Dadurch kann die Narkose individuell angepasst und die Sicherheit während der Behandlung weiter erhöht werden. Gleichzeitig unterstützen die Systeme die frühzeitige Erkennung kritischer Veränderungen und tragen dazu bei, die Versorgung insbesondere bei komplexen Eingriffen und in der Intensivmedizin weiter zu verbessern.

Die Anästhesie- und Intensivmedizin nimmt im Krankenhaus Maria Hilf eine zentrale Rolle ein. Sie begleitet operative Eingriffe sämtlicher Fachabteilungen, stellt die intensivmedizinische Versorgung schwerkranker Patientinnen und Patienten sicher und ist ein wesentlicher Bestandteil der Notfallversorgung in der Region. Das Krankenhaus Maria Hilf zählt als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung zu den wichtigsten medizinischen Einrichtungen der Region.

An der Übergabe nahmen seitens des Krankenhauses neben Geschäftsführer Oliver Zimmer und Frau Dagmar Wagner auch Herr Dr. med. Pierre Göbel als Ärztlicher Leiter, Herr Dr. med. Jost Pischel als stellvertretender Ärztlicher Leiter sowie Frau Dr. med. Heidi Hoffmann für die Fachabteilung Anästhesie teil.

Die Lepper Stiftung wurde vertreten durch die Stifterin und Vorstandsvorsitzende

Doris G. Lepper, die Kuratoriumsvorsitzende Beatrix Simon-Ludwig, Kuratoriumsmitglied Dr. med. Heinz-Josef Weis sowie durch den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Tyrone Winbush.

Die aktuelle Förderung knüpft an das langjährige Engagement der Lepper Stiftung für das Krankenhaus Maria Hilf an. Bereits in den vergangenen Jahren unterstützte die Stiftung mehrfach den Ausbau der medizinischen Infrastruktur des Hauses – unter anderem bei der Modernisierung der Ultraschalldiagnostik, dem Aufbau einer hochmodernen Endoskopie-Abteilung sowie des Herzkatheterlabors.

Über die LEPPER Stiftung e.S.:

Die LEPPER Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Daun/Eifel, die im Januar 2018 von der Stifterin und Vorstandsvorsitzenden Doris G. Lepper mit der Einbringung ihrer Gesellschaftsanteile an den Firmen TPS TechniTube Röhrenwerke GmbH (Daun), Eifelion GmbH (Daun) und TechniSat Digital GmbH (Daun) errichtet wurde.

Am 13. November 2020 hat Peter Lepper (†) (als alleiniger Gesellschafter der Techniropa Holding GmbH) 100% seiner Techniropa-Holding-Unternehmensanteile im Wege der Zustiftung an die LEPPER Stiftung übertragen. Somit sind sämtliche Unternehmensbeteiligungen, die Doris G. und Peter Lepper hielten, nun im Eigentum der LEPPER Stiftung. Die LEPPER Stiftung gehört damit zu den größten Stiftungen in Rheinland-Pfalz.

Getreu dem Motto „GEMEINSAM ZUKUNFT STIFTEN“ möchte die LEPPER Stiftung für künftige Generationen optimale Rahmenbedingungen schaffen, damit diese die große Verantwortung für die positive Gestaltung der Zukunft besser übernehmen können.

Die LEPPER Stiftung e.S. ist Trägerin der Junior Uni Daun, finanzierte deren Bau und trägt die laufenden Betriebskosten. (Quelle: Lepper Stiftung e.S.)