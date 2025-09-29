Luxemburg: Schlangenlinien bei Alkoholfahrt und Diebstähle aus Fahrzeugen

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet Alkoholfahrten und mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Nachmittag des 28.9.2025 wurde eine Polizeistreife auf ein Fahrzeug auf der N11 Richtung Echternach aufgrund von dessen unsichere Fahrweise aufmerksam. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Ein Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen.

Später in der Nacht wurde der Polizei in der rue Kahlebierg Richtung Dudelingen ein Fahrzeug gemeldet, welches in Schlangenlinien fuhr. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer später antreffen. Trotz deutlicher Haltezeichen mittels Blaulichtes entzog sich der Fahrer der Kontrolle. Er wurde allerdings kurze Zeit später gestoppt. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am Morgen des 28.9.2025 in ein Fahrzeug in der rue des Bâteliers in Remich, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter ins Innere gelangten, das Fahrzeug für Wertgegenstände durchsuchten und Bargeld entwendeten.

Ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug wurde am Nachmittag des 28.9.2025 auf der rue Christophe Plantin Luxemburg-Stadt gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bis dato unbekannte Täter durch das Beschädigen der Fenster sich Zugang zum Inneren verschafften und dieses durchwühlten.

Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)