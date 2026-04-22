Elite-Radsport in der Moselmetropole: Der RV Schwalbe Trier bittet zur Bundesliga-Premiere

TRIER – Wenn am kommenden Sonntag, den 26. April, das Startsignal zum 6. Großen Preis der Stadt Trier p/b SWT ertönt, schlägt der RV Schwalbe Trier 1932 e.V. ein neues Kapitel der regionalen Sportgeschichte auf. Erstmals gastiert die prestigeträchtige „Müller – Die Lila Logistik Rad- Bundesliga“ in der ältesten Stadt Deutschlands.

Auf einem völlig neuen, selektiven Rundkurs mit Start und Ziel in Trier-Tarforst messen sich die besten Männer- und Junioren-Teams der Nation.

Weg von der Kopfsteinpflaster-durchzogenen Innenstadt, hin zu echtem Klassiker-Profil: Der neue, 8,3 Kilometer lange Rundkurs wird den Fahrern dank 160 Höhenmeter pro Runde alles abverlangen. Mit giftigen Anstiegen und rasanten Abfahrten ist die Strecke wie gemacht für taktische Finessen und kraftvolle Ausreißversuche. Unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Wolfram Leibe etabliert die Rad-Bundesliga den Standort Trier weiter als bekannte Sportstadt.

Das nationale ‚Who is Who‘ der Top-Teams in Trier – Wer macht das Rennen?

Auch wenn erst ein Rad-Bundesliga-Rennen in der Saison 2026 ausgetragen wurde, deutet sich wie im Vorjahr ein Zweikampf zwischen dem rheinland-pfälzischen Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur und Rad-net Rembe Pro Cycling Team mit Sitz in Hagen an.

Ebenfalls im Kampf um die vorderen Plätze wird das Team Benotti Berthold erwartet. Insgesamt haben sich 21 Teams und einige Einzelstarter in die Meldeliste eingetragen, die auf dem selektiven Kurs allesamt ihr Glück versuchen werden – Ausreißversuche vorprogrammiert.

Über 170 Rennfahrer erwartet der ausrichtende Verein, der den Großen Preis zum sechsten Mal ausrichtet – ein spannendes und von Taktik geprägtes Rennen ist damit garantiert. In Abwesenheit von Debüt-Sieger Silas Koech (Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur) scheint der Favoritenkreis groß und der Sprint auf der Zielgeraden auf der Kohlenstraße noch längst nicht entschieden.

Der RV Schwalbe Trier selbst hat eigens für das Bundeliga-Rennen in der Heimatstadt ein siebenköpfiges Regionalteam mit erfahrenen Fahrern formiert: Jens Roth, Samuel Hendler, Max Valtey und Matthias Petry stoßen aus den eigenen Reihen zum Team. Abgerundet wird die Lokalmatadoren-Equipe durch Jan Heck aus der Eifel sowie die beiden Luxemburger Tom Thill und Tim Diedrich.

Das Ziel: Rennakzente setzen und die Vereinsfarben repräsentieren. Mit Elijah Witzack aus Grimburg (Team Bike Aid Südliche Weinstraße) ist ein weiteres junges Radsport-Talent aus der Region am Start. „Local Hero‘ und Schwalbe-Eigengewächs Miguel Heidemann (Rad-net Rembe Pro Cycling), gebürtig aus Hockweiler, hätte auf dem welligen Kurs vor heimischem Publikum sicher gerne sein Können unter Beweis gestellt, wurde von seinem Team jedoch für ein Parallelrennen verpflichtet.

Junioren-Bundesliga: Starke Besetzung in der Nachwuchsklasse

Auftakt des Renntages macht schon um 9 Uhr die Junioren-Rad-Bundesliga: Mit zwölf gemeldeten Teams à bis zu 12 Fahrern und vielen Einzelstartern kann sich das Peloton mehr als sehen lassen. Rund 140 Rennfahrer treten hier über insgesamt 14 Runden auf dem schweren Parcours mit in Summe 2240 Höhenmetern an. In der Mannschaftswertung hat das Landesverbandsteam Brandenburg bereits beim ersten Rennen seine Dominanz untermauert. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung führen sie die Tabelle an. Ihre größten Herausforderer in Trier werden das German Junior Racing Team sowie die stark besetzte Equipe von Lidl-Trek Junior Racing sein. Jakob Hartmann sowie Max Lutz vom RV Schwalbe werden bei den Junioren die Farben des Ausrichters repräsentieren und sich in einem starken Feld positionieren müssen.

Rahmenrennen runden Radsport-Tag ab

Der 6. Große Preis der Stadt Trier p/b SWT wird nicht nur durch den Rad-Bundesliga-Spitzensport zu begeistern wissen. Mehrere Schüler:innen- und Jugend-Rennen in verschiedenen Altersklassen sowie ein Jedermann/-frau- Rennen zum Abschluss eines langen Renntages flankieren die Hauptrennen und ermöglichen Fahrer:innen aller Couleur Teil des 6. SWT GP Trier zu sein. In letzterem Rennen sind auch Rennfahrer:innen ohne Lizenz startberechtigt. Nachmeldungen sind am Renntag für alle Nicht-Bundesliga-Klassen bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich.

Zeitplan des 6. Großen Preises von Trier p/b SWT:

09.00 Uhr: Müller – Die Lila Logistik Rad-Bundesliga Junioren, 14 Runden

12.10 Uhr: Schüler und Schülerinnen U15, 3 Runden

12.10 Uhr: Jugend U17 weiblich, 3 Runden

12.12 Uhr: Schüler und Schülerinnen U13, 2 Runden

12.14 Uhr: Schüler und Schülerinnen U11, 1 Runde

13.05 Uhr: Müller – Die Lila Logistik Rad-Bundesliga Männer, 15 Runden

16.25 Uhr: Jugend U17 männlich, 6 Runden

16.27 Uhr: Jedermann und Jederfrau ab 18 Jahren, 5 Runden

Streckensperrung bedingt Einschränkungen für Anwohner

Die Platzierung des Rennens als Teil der renommierten Rad-Bundesliga-Serie ist an Bedingungen wie eine längere Strecke geknüpft, die eine Abkehr vom beliebten Trierer Innenstadtparcours nötig gemacht haben. In enger Abstimmung mit allen beteiligten Behörden ist es dem Veranstalter gelungen, einen attraktiven Kurs in den Trierer Höhenstadtteilen zu kreieren und dabei auch auf die Bedürfnisse von Anlieger:innen Rücksicht zu nehmen.

Die Strecke ist am 26.04.2026 ab etwa 08.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr gesperrt und kann nicht vom Allgemeinverkehr genutzt werden. Bereits vor 8 Uhr finden Arbeiten an der Strecke statt, daher wird um Rücksichtnahme gebeten. Neben Dutzenden ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus den Reihen des Vereins, die am Tag des Rennens im Einsatz sind, werden die Polizei Trier und die FFW Trier-Olewig die Streckensicherung gewährleisten.

Eine Querung der Kohlenstraße ist temporär und nur nach polizeilicher Weisung von der Tarforster Straße in die Straße Am Trimmelter Hof möglich und soll insbesondere für Betroffene in Alt-Tarforst und Filsch ein Weiterkommen in Richtung Stadtmitte ermöglichen. Für alle anderen Anwohner:innen und Anlieger:innen aus Irsch, Kernscheid, Olewig und vom Weidengraben zeigt der Veranstalter über swt-gp-trier.de sämtliche Sperrungen und Einschränkungen auf und bietet Routenvorschläge für individuelle Umleitungen an. Sollten sich trotz komplexer Ausarbeitung immer noch vereinzelte Problemstellungen für die eigene Mobilität oder Rückfragen ergeben, bitten wir um vorherige Kontaktaufnahme über [email protected].

Der RV Schwalbe Trier bedankt sich herzlich bei der Stadtverwaltung Trier für eine wohlwollende Unterstützung der Vorplanungen und bei allen betroffenen Bürger:innen für das entgegengebrachte Verständnis und freut sich riesig auf den großen Renntag in Trier. „Wir schicken am Sonntag über 400 Sportlerinnen und Sportler aus 12 Wertungsklassen auf die frisch ausgearbeitete Strecke ins Rennen. Wir sind mächtig stolz, als traditioneller Sportverein der Region nach der Deutschland-Tour 2018 wieder hochklassigen Profiradsport nach Trier zu bringen“, sagt Jannik Schabio vom Organitions-Team. „Von 09 bis 18 Uhr bestimmt Highspeed, Adrenalin und Taktik den Ton. Wir freuen uns über viele interessierte Zuschauer:innen am Streckenrand. Kommt vorbei und seid dabei!“