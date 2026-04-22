Neue Geschwindigkeitsanzeigen in Schweich: Zeichen für mehr Verantwortung im Straßenverkehr

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(v. l.) Sebastian Meter, Sachbearbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung, Stadtbürgermeister Lars Rieger und Westenergie-Regionalmanager Marco Felten begutachten die neu installierte Geschwindigkeitsanzeige im Ermesgraben in Schweich. Foto: Westenergie AG / Pachelle Flesch

SCHWEICH – Ab sofort tragen in Schweich zwei neue Geschwindigkeitsanzeigen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.

Die digitalen Anzeigen informieren die Verkehrsteilnehmenden über das geltende Tempolimit und sensibilisieren für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Anlagen werden durch umweltfreundliche Solarmodule versorgt, sodass sie keine eigenen Stromanschlüsse benötigen und flexibel an verschiedenen Standorten eingesetzt werden können. Zurzeit sind die beiden Geschwindigkeitsanzeigen in der Brückenstraße und im Ermesgraben montiert. Gefördert wurden die neuen Geschwindigkeitsanzeigetafeln von Westenergie.

Stadtbürgermeister Lars Rieger erklärte: „Die neuen Geschwindigkeitsanzeigen schärfen das Bewusstsein für angemessenes Fahrverhalten und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit.“

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten sagte: „Als Westenergie möchten wir die Infrastruktur in der Gemeinde aktiv stärken. Die solarbetriebenen Geschwindigkeitsanzeigen zeigen, wie wir mit nachhaltiger Energie ganz konkret zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger beitragen können.“

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