HERMESKEIL. Am Dienstag, den 14. April 2026, wurde die Sporthalle in Hermeskeil zum Schauplatz hochklassiger Schulduelle: Beim Landesturnier Tischtennis der Altersklasse U14 im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ trat das Gymnasium Hermeskeil mit einer engagierten, gemischten Mannschaft an.

Für das Gymnasium Hermeskeil gingen Silas Jaeger (7b), Jakob Lutz (6b), Maximilian Weber (6d), Nele Kaufmann (7a) und Henry Johann (6d) an die Tische. Das Teilnehmerfeld versprach von Beginn an intensive Matches und taktisch geprägte Ballwechsel. Neben dem Team aus Hermeskeil waren das Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium (HHG) sowie das Gymnasium auf der Karthause Koblenz vertreten – letzteres als Partnerschule des Leistungssports besonders ambitioniert.

Bereits die Auftaktpartie setzte ein Ausrufezeichen: In einem packenden Duell auf Augenhöhe gelang es dem HHG-Team, die favorisierten Koblenzer mit 5:3 zu bezwingen. Bis zum letzten Einzel blieb der Ausgang offen, nervenstarke Auftritte prägten diese Begegnung.

In der zweiten Partie traf das Gymnasium Hermeskeil auf die nun hochmotivierte Mannschaft aus Koblenz, die nach der Auftaktniederlage unter Zugzwang stand. Trotz kämpferischer Einstellung, mutiger Offensivaktionen und klug gesetzter Schnittvariationen musste sich das Hermeskeiler Team der spielerischen Klasse der Gegner beugen (1:5). Auch in der dritten Begegnung gegen die stark aufspielenden Zweibrücker zeigte das Team großen Einsatz, konnte jedoch die entscheidenden Punkte nicht für sich verbuchen (2:5). Besonders in den Einzeln blitzte immer wieder das Potenzial der jungen Spielerinnen und Spieler auf, auch wenn es am Ende nicht für einen Sieg reichte.

Unabhängig von den Ergebnissen überzeugte die Mannschaft durch Teamgeist, Fairplay und sportliche Leidenschaft. Das Gymnasium Hermeskeil gratuliert zu diesem engagierten Auftritt – mit kontinuierlichem Training und wachsender Wettkampferfahrung bietet sich im kommenden Schuljahr sicherlich eine neue Chance, anzugreifen.

Ein besonderer Dank gilt Uli Jansen, einem echten Urgestein des TTC Hermeskeil. In seiner aktiven Zeit als Lehrer an der Schule am Gymnasium Hermeskeil hat er den Tischtennissport an der Schule aufgebaut und unterstützte auch bei diesem Turnier Frau Hauswirth tatkräftig in der Betreuung der Mannschaft.

Ebenso dankt die Schule den Eltern für die hervorragende Verpflegung aller drei Teams sowie für die lautstarke und motivierende Unterstützung von den Rängen. Ein weiterer Dank geht an die Leitung der Berufsschule Hermeskeil, mit der das Gymnasium seit Jahren eng kooperiert und die ihre Sporthalle für die Austragung dieses Turniers zur Verfügung stellte.

Mit Blick in die Zukunft gibt es bereits neue Pläne: Für das kommende Schuljahr ist der Aufbau einer Mädchenmannschaft vorgesehen. Interessierte Schülerinnen der Jahrgänge 2014 und jünger sind herzlich eingeladen, sich bei Frau Hauswirth zu melden und Teil des Teams zu werden. (Quelle: Gymnasium Hermeskeil)