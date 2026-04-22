Kontrollen am Hauptbahnhof Trier: Autofahrer ignorieren Durchfahrtsverbot!

TRIER. Rund um den Trierer Hauptbahnhof greift die Polizei derzeit verstärkt durch: Bei Kontrollen im Bereich der aktuellen Baustelle wurden mehrere Verstöße gegen ein bestehendes Durchfahrtsverbot festgestellt. Die Beamten kündigen weitere Maßnahmen an.

Autofahrer umgehen Umleitung – Polizei greift ein

Wie die Polizei mitteilt, wurde am gestrigen Tag gezielt das Durchfahrtsverbot (Verkehrszeichen 250) im Bereich des Bahnhofs kontrolliert.

Hintergrund ist eine Baustelle, die aktuell eine Umleitung erforderlich macht. Dennoch versuchten mehrere Verkehrsteilnehmer offenbar, die ausgeschilderte Strecke zu umgehen und befuhren den gesperrten Bereich unzulässig.

Mehrere Verstöße festgestellt und geahndet

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße fest. Diese wurden entsprechend geahndet.

Konkrete Zahlen nannte die Polizei nicht, machte aber deutlich, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt.

Gefahr für Fußgänger und Reisende

Gerade im Bereich des Bahnhofs ist die Lage besonders sensibel: Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen besteht laut Polizei eine potenzielle Gefährdung für Fußgänger und Reisende.

Deshalb sei es umso wichtiger, die bestehenden Verkehrsregelungen einzuhalten.

Weitere Kontrollen angekündigt

Die Polizei kündigte an, auch in den kommenden Wochen regelmäßig Kontrollen durchzuführen. Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot sollen weiterhin konsequent verfolgt und sanktioniert werden.

Polizei appelliert an Verkehrsteilnehmer

Die Beamten richten zudem einen klaren Appell an alle Verkehrsteilnehmer:

Die ausgeschilderten Umleitungen sollen unbedingt genutzt und die geltenden Regeln eingehalten werden.