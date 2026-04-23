Eintracht Trier gegen TuS Koblenz: So läuft der Vorverkauf fürs Pokalfinale

TRIER. Das Endspiel um den Bitburger Rheinlandpokal wirft seine Schatten voraus: Am Pfingstsamstag, 23. Mai, treffen im Trierer Moselstadion Regionalligist SV Eintracht Trier und Oberligist TuS Koblenz aufeinander. Noch steht die genaue Anstoßzeit nicht fest, der Ticket-Vorverkauf startet aber schon in wenigen Tagen.
Finale im Moselstadion – Anstoßzeit noch offen
Mit dem Duell zwischen Eintracht Trier und TuS Koblenz steht ein echtes Traditionsfinale bevor. Gespielt wird am 23. Mai im Moselstadion in Trier. Die exakte Anstoßzeit soll erst Anfang Mai festgelegt werden. Möglich sind nach aktuellem Stand 11.30 Uhr, 13.30 Uhr oder 15.30 Uhr.
Vorverkauf läuft über FVR und die beiden Finalisten
Die Tickets für das Endspiel werden je nach Stadionbereich entweder über den Fußballverband Rheinland (FVR) oder direkt über die beiden Vereine verkauft.
Der Online-Vorverkauf über den FVR und die Plattform Vereinsticket startet am Montag, 27. April, um 16 Uhr. Dort sind Tickets für alle Kategorien außer VIP erhältlich.
Eintracht Trier startet mit Sonderverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber
Beim SV Eintracht Trier beginnt der Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber ebenfalls am Montag, 27. April, sowie zusätzlich am Dienstag, 28. April – jeweils von 16 bis 20 Uhr.
Verkauft wird an den Kassenhäuschen im Eingangsbereich des Moselstadions. Dafür richtet der Verein zwei Sonderkassen ein: eine für Mitglieder mit Stehplatzkarten und eine für Dauerkarteninhaber.
Wichtig:
- Jedes Mitglied kann zunächst ein Ticket kaufen
- Dauerkarteninhaber können so viele Karten kaufen, wie sie Dauerkarten besitzen
- Bezahlt werden kann bar oder mit Karte
- Ob es danach noch einen freien Verkauf des Trierer Kontingents gibt, will der Verein später bekanntgeben
Diese Blöcke gehen an Eintracht-Fans
Über den SV Eintracht Trier werden Stehplatztickets für die Blöcke D/E sowie Sitzplatztickets verkauft.
Die Stehplatztickets für die Vereinsbereiche sind ausschließlich über die jeweiligen Finalisten erhältlich.
TuS Koblenz verkauft ab 26. April
Bei TuS Koblenz beginnt der Verkauf bereits am Sonntag, 26. April, im Rahmen des Heimspiels gegen den FC Emmelshausen-Karbach sowie zu den üblichen Geschäftsstellenzeiten.
Dort gibt es Stehplatztickets für die Blöcke B/C sowie ebenfalls Sitzplatztickets.
Das kosten die Tickets fürs Pokalfinale
Die Preise für das Endspiel im Überblick:
- Haupttribüne: 30 Euro
- Vortribüne überdacht: 25 Euro
- Vortribüne nicht überdacht: 20 Euro
- Stehplatz: 12 Euro
- Stehplatz ermäßigt: 9 Euro
- Rollstuhlplatz inklusive Begleitperson: 8 Euro
Ermäßigungen gelten für: Kinder bis 12 Jahre, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, Menschen mit Behinderung sowie Rentner.
Wichtig für Trier-Fans: Die Anzahl der ermäßigten Stehplatztickets ist begrenzt. Der Nachweis muss beim Kauf vorgelegt werden.
Tickets gelten auch als Fahrkarte
Ein zusätzlicher Pluspunkt für Besucher: Alle Eintrittskarten gelten gleichzeitig als Fahrkarte im Gebiet des Verkehrsverbund Region Trier (VRT) beziehungsweise im Geltungsbereich des VRT-Tarifs, der teils auch über das eigentliche Verbundgebiet hinaus reicht.
Finale mit großem Zuschauerinteresse erwartet
Da es sich um ein traditionsreiches Finale, dürfte das Interesse an Tickets entsprechend hoch sein. Besonders bei den Vereinskontingenten könnte es schnell eng werden.
Für Eintracht-Fans heißt das: Wer Mitglied oder Dauerkarteninhaber ist, sollte sich die ersten beiden Verkaufstage genau vormerken.