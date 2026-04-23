Eintracht Trier gegen TuS Koblenz: So läuft der Vorverkauf fürs Pokalfinale

TRIER. Das Endspiel um den Bitburger Rheinlandpokal wirft seine Schatten voraus: Am Pfingstsamstag, 23. Mai, treffen im Trierer Moselstadion Regionalligist SV Eintracht Trier und Oberligist TuS Koblenz aufeinander. Noch steht die genaue Anstoßzeit nicht fest, der Ticket-Vorverkauf startet aber schon in wenigen Tagen.

Finale im Moselstadion – Anstoßzeit noch offen

Mit dem Duell zwischen Eintracht Trier und TuS Koblenz steht ein echtes Traditionsfinale bevor. Gespielt wird am 23. Mai im Moselstadion in Trier. Die exakte Anstoßzeit soll erst Anfang Mai festgelegt werden. Möglich sind nach aktuellem Stand 11.30 Uhr, 13.30 Uhr oder 15.30 Uhr.

Vorverkauf läuft über FVR und die beiden Finalisten

Die Tickets für das Endspiel werden je nach Stadionbereich entweder über den Fußballverband Rheinland (FVR) oder direkt über die beiden Vereine verkauft.

Der Online-Vorverkauf über den FVR und die Plattform Vereinsticket startet am Montag, 27. April, um 16 Uhr. Dort sind Tickets für alle Kategorien außer VIP erhältlich.

Eintracht Trier startet mit Sonderverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber

Beim SV Eintracht Trier beginnt der Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber ebenfalls am Montag, 27. April, sowie zusätzlich am Dienstag, 28. April – jeweils von 16 bis 20 Uhr.

Verkauft wird an den Kassenhäuschen im Eingangsbereich des Moselstadions. Dafür richtet der Verein zwei Sonderkassen ein: eine für Mitglieder mit Stehplatzkarten und eine für Dauerkarteninhaber.

Wichtig:

Jedes Mitglied kann zunächst ein Ticket kaufen

kann zunächst kaufen Dauerkarteninhaber können so viele Karten kaufen, wie sie Dauerkarten besitzen

können so viele Karten kaufen, wie sie Dauerkarten besitzen Bezahlt werden kann bar oder mit Karte

Ob es danach noch einen freien Verkauf des Trierer Kontingents gibt, will der Verein später bekanntgeben

Diese Blöcke gehen an Eintracht-Fans

Über den SV Eintracht Trier werden Stehplatztickets für die Blöcke D/E sowie Sitzplatztickets verkauft.

Die Stehplatztickets für die Vereinsbereiche sind ausschließlich über die jeweiligen Finalisten erhältlich.

TuS Koblenz verkauft ab 26. April

Bei TuS Koblenz beginnt der Verkauf bereits am Sonntag, 26. April, im Rahmen des Heimspiels gegen den FC Emmelshausen-Karbach sowie zu den üblichen Geschäftsstellenzeiten.

Dort gibt es Stehplatztickets für die Blöcke B/C sowie ebenfalls Sitzplatztickets.

Das kosten die Tickets fürs Pokalfinale

Die Preise für das Endspiel im Überblick:

Haupttribüne: 30 Euro

30 Euro Vortribüne überdacht: 25 Euro

25 Euro Vortribüne nicht überdacht: 20 Euro

20 Euro Stehplatz: 12 Euro

12 Euro Stehplatz ermäßigt: 9 Euro

9 Euro Rollstuhlplatz inklusive Begleitperson: 8 Euro

Ermäßigungen gelten für: Kinder bis 12 Jahre, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, Menschen mit Behinderung sowie Rentner.

Wichtig für Trier-Fans: Die Anzahl der ermäßigten Stehplatztickets ist begrenzt. Der Nachweis muss beim Kauf vorgelegt werden.

Tickets gelten auch als Fahrkarte

Ein zusätzlicher Pluspunkt für Besucher: Alle Eintrittskarten gelten gleichzeitig als Fahrkarte im Gebiet des Verkehrsverbund Region Trier (VRT) beziehungsweise im Geltungsbereich des VRT-Tarifs, der teils auch über das eigentliche Verbundgebiet hinaus reicht.

Finale mit großem Zuschauerinteresse erwartet

Da es sich um ein traditionsreiches Finale, dürfte das Interesse an Tickets entsprechend hoch sein. Besonders bei den Vereinskontingenten könnte es schnell eng werden.

Für Eintracht-Fans heißt das: Wer Mitglied oder Dauerkarteninhaber ist, sollte sich die ersten beiden Verkaufstage genau vormerken.