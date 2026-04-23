Zahl der Firmengründungen im Saarland auf Zehnjahreshoch — Förderpaket für Mittelstand und Start-ups

Gründerboom an der Saar: Seit zehn Jahren wurden nicht mehr so viele Unternehmen gegründet. Das ist eine hoffnungsvolle Nachricht inmitten der Krise.

SAARBRÜCKEN. Im Saarland sind im Jahr 2025 so viele Unternehmen gegründet worden wie seit zehn Jahren nicht mehr. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Saarbrücken wurden 3.640 gewerbliche oder freiberufliche Gründungen gezählt – das sind rund zehn Prozent mehr als im Jahr davor.

Damit liege das Saarland leicht über dem bundesweiten Zuwachs, heißt es. Das Ministerium beruft sich auf Zahlen des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn.

Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) wertete die Entwicklung als Signal für die Attraktivität des Standorts und verwies auf Unterstützungsangebote für Gründerinnen und Gründer. Dazu zählten finanzielle Hilfen und Beratungsangebote, außerdem spezielle Programme für technologieorientierte Neugründungen. Das Land hat in den vergangenen Jahren mehrere Instrumente zur Gründungs- und Wachstumsfinanzierung ausgebaut. So stellte Barke Anfang Februar ein Förderpaket von 65 Millionen Euro für Mittelstand und Start-ups vor, das unter anderem Nachrangdarlehen und Beteiligungskapital umfasst.

Das Saarland steckt in einer Wirtschaftskrise, zahlreiche Arbeitsplätze vor allem in der Industrie sind zuletzt gestrichen worden. Die Wirtschaftsleistung im gesamten Bundesland war 2025 geschrumpft, das Saarland war damit das schwächste der Bundesländer. (Quelle: dpa)