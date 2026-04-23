Luxemburg: Drogenkontrolle, Alkoholfahrten, europäischer Haftbefehl vollstreckt

LUXEMBURG. Am heutigen Donnerstag meldet die Police Grand Ducale u.a. eine Kontrolle mehrerer Schanklokale sowie die Vollstreckung eines europäischen Haftbefehls.

Am Nachmittag des 22.4.2026 führten die Beamten der Polizei mit Unterstützung eines Drogenspürhundes der Hundestaffel eine Kontrolle mehrerer Schanklokale in Differdingen sowie in Petingen und Rodingen durch. Neben den Bestimmungen im Rahmen des Schankgesetzes wurden auch die anwesenden Personen kontrolliert.

Dabei wurde in vier Fällen eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt, da kontrollierte Personen im Besitz von weniger oder gleich viel als 3 Gramm Cannabis waren. Drei Personen hatten mehr als 3 Gramm Haschisch bei sich, weshalb ein Protokoll erstellt wurde.

Am 23.4.2026, kurz vor 2.00 Uhr, wurden Polizeibeamte in der Avenue de la Liberté in Differdingen auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches mit laufendem Motor auf dem Bürgersteig stand. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, bemerkten sie, dass der Fahrer deutliche Zeichen von Alkoholkonsum aufwies. Der Alkoholtest verlief positiv, weswegen ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt.

Am Abend des 22.4.2026 konnte eine Frau in der Rue du Tramway in Esch-sur-Alzette von einer Polizeistreife angetroffen werden, gegen die ein europäischer Haftbefehl vorlag. Sie wurde daraufhin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Morgen des 23.04.2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 22.4.2026 in ein Einfamilienhaus in der in der Rue de Beggen in Luxemburg-Eich, bei dem sich ersten Informationen nach bis dato zwei unbekannte Täter Zugang zum Inneren verschafften, jedoch von der Besitzerin überrascht wurden und daraufhin die Flucht ergriffen. Eine großräumige Fahndung verlief negativ.

Am Abend desselben Tages wurde ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue Jean Mercatoris in Helmsange gemeldet, bei den ersten Informationen nach ein bis dato unbekannter Täter durch Einschlagen eines Fensters ins Innere gelangte und mehrere Räume durchwühlte. Er wurde jedoch dabei von einer Bewohnerin überrascht und flüchtete. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

In beiden Fällen laufen die Ermittlungen. (Quelle: Police Grand-Ducale)