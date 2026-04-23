Daun: Zwei Männer durch Schläge verletzt — mit Messer gedroht — einer in Psychiatrie

DAUN. Im Dauner Ortsteil Boverath kam es Mittwochabend kurz nach 21 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Streitigkeiten zwischen Hausbewohnern mündeten in Handgreiflichkeiten.

Hierbei soll einer der beiden Kontrahenten mit einem Messer gedroht haben. Beide Kontrahenten waren durch die gegenseitigen Schläge leicht verletzt; ein Messer wurde nicht eingesetzt. Bei Eintreffen der Polizei verschanzte sich einer der Männer in seiner Wohnung. Es war nicht auszuschließen, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

Vorsorglich wurden die weiteren Bewohner aus dem Haus geleitet. Schließlich konnten Spezialeinsatzkräfte den Mann durch Ansprache aus der Wohnung holen und widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Er wurde einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Für die sonstigen Anwohner bestand keine Gefahr. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)