Trier: Herzliches Willkommen für internationale Studentinnen und Studenten

TRIER. „Willkommen in Trier“ hieß es für internationale Studentinnen und Studenten der Hochschule und der Universität Trier, die im Rathaussaal empfangen wurden. Nach einer Begrüßung durch Innenstadtdezernent Ralf Britten führten Vorträge der Leiter der International Offices von Hochschule und Universität Trier, Christoph Lex und Birgit Roser, in das Leben in Trier ein.

Dabei wurde von beiden Seiten bekräftigt, wie wichtig das Erlernen der deutschen Sprache sei, um nicht nur von dem Auslandsstudium in Trier zu profitieren, sondern auch möglichst viel am städtischen Leben teilnehmen zu können. Jedoch profitiert nicht nur die Gruppe, die größtenteils aus Master-Studenten besteht, von den in Trier gesammelten Erfahrungen: Mirko Löhmann (Wirtschaftsförderung Trier) wies auch auf die Bedeutung ausländischer Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt hin, der auch in Trier vom demographischen Wandel betroffen sei. Ergänzt wurde dieser Vortrag durch Erläuterungen von Hanna van de Braak und Mohamad Reza Nurhardyansyah der IHK. Neben den wirtschaftlichen Aspekten brachte Reza dabei auch seine persönlichen Erfahrungen mit ein.

In der finalen Fragerunde konnten die Studentinnen und Studenten selbst Fragen stellen. Visum-Anliegen konnten dabei direkt an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Ausländerfragen gerichtet werden, bevor bei Getränken im Foyer des Rathaussaales der Austausch weiterging. (Quelle: Stadt Trier)