Luxemburg / Trier – Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarburger Land schauen täglich auf die Spritpreise in Luxemburg. Auch heute, am Donnerstag, 23. April 2026, bleibt Tanken im Großherzogtum für viele Grenzpendler ein zentrales Thema.

Die Spritpreise in Luxemburg heute haben sich leicht verändert. Vor allem beim Dieselpreis in Luxemburg gibt es eine kleine Bewegung nach oben. Hier sind die aktuellen Benzinpreise und Dieselpreise in Luxemburg. Einen schnellen Überblick über die tägliche Entwicklung bietet auch spritpreise.lu.

Aktuelle Benzinpreise in Luxemburg heute (23.04.2026)

Die Kraftstoffpreise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise.

Benzin

Super 95 (E10): 1,721 € pro Liter

Super Plus 98: 1,827 € pro Liter

Diesel

Diesel: 1,793 € pro Liter

Diese Preise gelten seit der letzten Kraftstoffpreisänderung am 23. April 2026.

Diesel in Luxemburg zieht leicht an

Besonders interessant bleibt heute der Blick auf Diesel in Luxemburg. Mit 1,793 Euro pro Liter liegt der Dieselpreis zwar weiter unter der Marke von 1,80 Euro, zieht im Vergleich zu den Vortagen aber leicht an.

Für viele Pendler, Vielfahrer und Familien aus Rheinland-Pfalz bleibt das dennoch ein wichtiges Signal. Gerade für Autofahrer aus Trier, Konz, Schweich, Saarburg oder Bitburg kann sich der Tankstopp im Nachbarland weiterhin lohnen.

Benzinpreise in Luxemburg bleiben stabil

Während Diesel leicht anzieht, bleiben die Benzinpreise in Luxemburg heute unverändert:

Super 95 (E10): 1,721 Euro

Super Plus 98: 1,827 Euro

Damit zeigt sich auch am heutigen Donnerstag ein stabiles Bild bei den Benzinpreisen. Besonders gefragt bleiben deshalb Suchanfragen wie „Spritpreise Luxemburg heute“, „Benzinpreise Luxemburg aktuell“ oder „Dieselpreis Luxemburg heute“.

Tanken in Luxemburg bleibt für Autofahrer aus Trier attraktiv

Gerade für Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Hunsrück lohnt sich der kurze Weg über die Grenze weiterhin. Tankstellen in Wasserbillig, Grevenmacher, Remich oder Echternach werden deshalb täglich von vielen deutschen Autofahrern angesteuert.

Der Grund liegt vor allem in der Steuerpolitik: Luxemburg erhebt niedrigere Energiesteuern auf Kraftstoffe als Deutschland. Dadurch bleibt das Tanken im Nachbarland trotz Schwankungen für viele Pendler und Vielfahrer attraktiv. Wer die Preise regelmäßig verfolgt, schaut meist auf tägliche Übersichten wie spritpreise.lu.

Warum sich die Spritpreise in Luxemburg weniger stark ändern

Im Gegensatz zu Deutschland ändern sich die Spritpreise in Luxemburg nicht mehrfach am Tag. Die Preise werden staatlich festgelegt und gelten landesweit als maximale Verkaufspreise.

Tankstellen dürfen diesen Preis unterschreiten, aber nicht überschreiten. Dadurch bleiben die Preise an den Tankstellen nahezu identisch. Genau deshalb suchen viele Autofahrer gezielt nach „Benzinpreise Luxemburg heute“, „Spritpreise Luxemburg aktuell“ oder „Dieselpreis Luxemburg heute“, um die neuesten Werte schnell im Blick zu haben.

Spritpreise Luxemburg heute: Prognose für die kommenden Tage

Die Entwicklung der Benzinpreise in Luxemburg und des Dieselpreises in Luxemburg hängt vor allem von drei Faktoren ab:

internationale Rohölpreise

Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar

Nachfrage nach Kraftstoffen in Europa

Weitere Schwankungen in den kommenden Tagen sind möglich. Vor allem beim Diesel bleibt die Entwicklung für Pendler aus der Grenzregion besonders spannend.

Fazit: Luxemburg bleibt auch heute für viele Pendler interessant

Für viele Autofahrer aus Trier und der gesamten Moselregion bleibt Luxemburg auch Ende April 2026 eine wichtige Tankoption. Die wichtigste Entwicklung heute: Diesel steigt in Luxemburg leicht auf 1,793 Euro pro Liter, bleibt damit aber weiter unter der Marke von 1,80 Euro. Super 95 und Super Plus bleiben stabil.

Wer die Spritpreise Luxemburg heute regelmäßig verfolgt, behält die aktuellen Werte am besten täglich im Blick – unter anderem über spritpreise.lu.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.