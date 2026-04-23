Diebstahl-Serie aus Autos in Trier: Täter suchen gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen

TRIER. In Trier häufen sich erneut Diebstähle aus geparkten Autos. Besonders betroffen ist nach aktuellen Informationen der Polizei ist der Trierer Norden, vor allem Pfalzel. Auffällig ist dabei: Viele Fahrzeuge wurden offenbar nahezu oder sogar komplett ohne Beschädigungen geöffnet. Der Verdacht liegt nahe, dass die Täter gezielt nach nicht abgeschlossenen Autossuchen.

Viele Fälle im Trierer Norden – aber auch andere Stadtteile betroffen

In den vergangenen Wochen kam es in Trier wieder vermehrt zu Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf beiden Moselseiten im Trierer Norden, häufig in Pfalzel.

Nach den vorliegenden Informationen sind die Täter jedoch nicht nur dort aktiv. Auch in anderen Trierer Stadtteilen wurden entsprechende Fälle bekannt.

Fahrzeuge oft wohl nicht abgeschlossen

Besonders brisant ist ein Detail, das sich durch viele der Taten zu ziehen scheint: Die Fahrzeuge wurden in der Mehrzahl der Fälle nahezu oder vollständig beschädigungsfrei geöffnet.

Das spricht nach derzeitiger Einschätzung dafür, dass die unbekannten Täter gezielt nach unverschlossenen Autossuchen, um mit möglichst geringem Aufwand Beute zu machen.

Täter stehlen Bargeld, Wertsachen – und sogar Kleidung

Aus den Fahrzeugen werden laut den bisherigen Erkenntnissen nicht nur Bargeld und Wertsachen gestohlen. Auch Kleidung, Sporttaschen und andere Gegenstände werden mitgenommen.

Gerade das zeigt: Selbst Dinge, die auf den ersten Blick wenig wertvoll erscheinen, können für Diebe interessant sein.

Polizei prüft mögliche Zusammenhänge

Ob zwischen den einzelnen Taten ein direkter Zusammenhang besteht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei warnt und appelliert an Autobesitzer

Die Polizei richtet deshalb einen dringenden Appell an alle Autofahrerinnen und Autofahrer in Trier:

Auto immer abschließen – auch bei kurzen Besorgungen, Arztbesuchen oder schnellen Stopps

– auch bei kurzen Besorgungen, Arztbesuchen oder schnellen Stopps Keine Wertsachen sichtbar im Wagen liegen lassen

Taschen, Bargeld, Handys und andere Gegenstände komplett aus dem Fahrzeug entfernen

Genau prüfen, ob Türen, Fenster, Schiebedach und Kofferraum tatsächlich verriegelt sind

Auto ist kein sicherer Ort für Wertsachen

Die Polizei macht zudem deutlich: Ein Fahrzeug ist kein sicherer Aufbewahrungsort für Wertsachen. Verstecke wie das Handschuhfach oder Bereiche unter Sitzen seien Tätern längst bekannt und würden keinen ausreichenden Schutz bieten.

Verdächtige Beobachtungen sofort melden

Wer verdächtige Personen oder ungewöhnliche Vorkommnisse in der Nachbarschaft bemerkt, soll sich jederzeit an die örtliche Polizeidienststelle wenden.