Heute ist „Tag des deutschen Bieres“ 2026: Warum der 23. April gefeiert wird

TRIER. Am 23. April dreht sich in ganz Deutschland alles um eines der traditionsreichsten Getränke überhaupt: Bier. Der Tag des deutschen Bieres erinnert an das berühmte Reinheitsgebot von 1516.

Warum wird der Tag des deutschen Bieres gefeiert?

Der Ursprung dieses besonderen Tages reicht mehr als 500 Jahre zurück: Am 23. April 1516 wurde in Bayern das Reinheitsgebot erlassen. Es legte fest, dass Bier nur aus Wasser, Gerste und Hopfen bestehen darf (Hefe wurde später ergänzt).

Bis heute gilt dieses Gesetz als eines der ältesten Lebensmittelgesetze der Welt und als Qualitätssiegel für deutsches Bier.

Bierkultur in Deutschland: Mehr als nur ein Getränk

Deutschland ist eine der größten Biernationen der Welt:

über 1.500 Brauereien

mehr als 5.000 Biersorten

jahrhundertealte Brautradition

Vom klassischen Pils über Weizenbier bis hin zu modernen Craft-Bieren – die Vielfalt ist riesig.

Die Region Trier: Wein trifft Bier

Auch wenn die Region rund um Trier und die Mosel vor allem für ihren Wein bekannt ist, spielt Bier hier eine immer größere Rolle.

Gerade in den letzten Jahren hat sich viel getan:

kleine Craft-Brauereien entstehen

entstehen regionale Bierfeste und Veranstaltungen boomen

boomen Gastronomiebetriebe setzen verstärkt auf lokale Biere

Trend: Regional, handgemacht, bewusst genießen

Der Biermarkt verändert sich:

Regionalität wird wichtiger

wird wichtiger kleine Brauereien gewinnen an Bedeutung

gewinnen an Bedeutung Verbraucher achten stärker auf Qualität statt Masse

Das passt perfekt zum Geist des Reinheitsgebots – und zum heutigen Feiertag.

Fun Facts zum deutschen Bier

Deutschland gehört zu den Top 5 Bierproduzenten weltweit

Das älteste bekannte Brauereiunternehmen stammt aus dem Jahr 1040

Pro Kopf trinken Deutsche im Schnitt rund 90 Liter Bier im Jahr

Ein Feiertag mit Tradition

Der Tag des deutschen Bieres am 23. April ist weit mehr als nur ein Anlass zum Anstoßen. Er steht für Tradition, Qualität und Wandel zugleich.

Also: Heute ist der perfekte Tag für ein kühles Bier – vielleicht sogar ein regionales.