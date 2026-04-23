Girls Day bei der Polizei Daun: Elf Mädchen schnuppern in Polizeiberuf

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Zwei Polizistinnen, elf Mädchen und eine Diensthundeführerin mit Diensthund vor einem Streifenwagen. Foto: Polizei Daun

DAUN – Wie sieht eigentlich ein Tag bei der Polizei aus? Genau das konnten heute 11 Mädchen im Alter von 11-14 Jahren bei einem besonderen Tag anlässlich des Girls Day erleben.

Die Polizei Daun öffnete ihre Türen und zeigte, was hinter dem Beruf steckt.

Zum Start gab es eine kurze Begrüßung und direkt danach einen Einblick in den Alltag der Diensthundeführerin. Hier zeigte der Diensthund eindrucksvoll seine Fähigkeiten und gab den Teilnehmerinnen einen praxisnahen Einblick in die wichtige Rolle von Polizeihunden im Einsatzalltag.

Danach wurden die Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung näher gezeigt und erklärt. Die Ausrüstung durften die Mädchen auch anprobieren.

Zum Abschluss führten die Mädchen selbst eine erkennungsdienstliche Behandlung mit der Erhebung von Fingerabdrücken durch und sicherten selbst Fingerabdrücke vor Ort.

Der Girls Day sollte vor allem zeigen:

Polizeiarbeit ist vielseitig, interessant und spannend. Die Mädchen gingen mit neuen Eindrücken und einem besseren Verständnis für den Beruf nach Hause.

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