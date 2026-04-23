RLP: Schwelbrand sorgt für Feuerwehreinsatz an Schule

0
Ein Feuerwehrmann im Einsatz
Foto: Philipp von Ditfurth / dpa / Symbolbild

RHEINBÖLLEN – Ein Schwelbrand an einer Schule hat in Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt.

Es habe sich starker Rauch entwickelt, sagte ein Polizeisprecher. Die mehr als 200 Schüler seien ins Freie geleitet worden. Gefährdet worden sei niemand. 

Noch sei die Ursache unklar, sagte der Sprecher. Von Brandstiftung gehe die Polizei aber nicht aus. Der Schwelbrand sei an der Heizungsanlage an der Schule entstanden, die Pelletheizung könnte sich laut dem Sprecher zuvor überhitzt haben. Der Feuerwehreinsatz dauerte zunächst an.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.