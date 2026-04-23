RLP: Schwelbrand sorgt für Feuerwehreinsatz an Schule

RHEINBÖLLEN – Ein Schwelbrand an einer Schule hat in Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt.

Es habe sich starker Rauch entwickelt, sagte ein Polizeisprecher. Die mehr als 200 Schüler seien ins Freie geleitet worden. Gefährdet worden sei niemand.

Noch sei die Ursache unklar, sagte der Sprecher. Von Brandstiftung gehe die Polizei aber nicht aus. Der Schwelbrand sei an der Heizungsanlage an der Schule entstanden, die Pelletheizung könnte sich laut dem Sprecher zuvor überhitzt haben. Der Feuerwehreinsatz dauerte zunächst an.