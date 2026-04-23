Wittlich: Motorrad fährt auf PKW auf — zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden

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Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

WITTLICH. Am gestrigen Mittwoch befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet gegen 16.47 Uhr die Friedrichstraße in Wittlich. Hier erkannte er das verkehrsbedingte Abbremsen eines vorausfahrenden 23-jährigen PKW-Fahrers aus der VG Wittlich-Land zu spät und fuhr diesem aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes auf.

Beide Fahrzeuge wurden so erheblich beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Sowohl der Motorradfahrer, als auch ein 21-jähriger Insasse im vorausfahrenden Personenkraftwagen wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst versorgt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

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