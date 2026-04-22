++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für DIESEL steigt ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 23.04.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 23.04.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Kraftstoff Diesel steigt ab Mitternacht ein wenig. Die Preise für die Benzinsorten bleiben weiter unverändert.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff steigt um 4 Cent, und kostet am Donnerstag dann 1,793 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Donnerstag dann weiter 1,721 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag weiter 1,827 Euro kostet.

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