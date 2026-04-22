Konz: Mitlaufendes Licht – Klimafreundliche Beleuchtung für den Moselradweg

KONZ – Am Moselradweg in Konz sorgt künftig eine intelligente Beleuchtung für mehr Sicherheit und Energieeffizienz. Das Besondere: Die Leuchten sind mit einer Sensorik ausgestattet, durch die das Licht bei Bewegung aufleuchtet, ansonsten aber gedimmt bleibt.

In Zusammenarbeit mit dem Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Westenergie und der Stadt Konz wurde Westnetz, ein Tochterunternehmen von Westenergie, mit der Errichtung der neuen Leuchten beauftragt.

Insgesamt schaffen 36 neue LED-Leuchten eine bedarfsorientierte und nachhaltige Beleuchtung. Das System spart bis zu 70 Prozent Energie und verbessert gleichzeitig die Sicherheit auf dem Radweg, ohne übermäßige Lichtverschmutzung zu verursachen.

Stadtbürgermeister Guido Wacht betonte: „Durch die mitlaufende LED-Beleuchtung erhält der Moselradweg eine moderne und gleichmäßige Ausleuchtung, die unseren nachhaltigen Infrastruktur-Betrieb stärkt und zur Erreichung unserer kommunalen Klima- und Energieziele beiträgt.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Dank moderner LED-Technik ist der Moselradweg nun noch besser ausgeleuchtet. So verbinden wir mehr Sicherheit für alle Nutzenden mit einem energieeffizienten Betrieb.“