Massencrash auf Nürburgring bei 24-Stunden-Quali – Verstappen nicht involviert

NÜRBURGRING –Das erste Qualifier-Rennen zu den legendären 24 Stunden auf dem Nürburgring mit Formel-1-Weltmeister Max Verstappen musste kurz nach dem Start wegen eines schweren Massencrashs unterbrochen werden.

Nach ersten Angaben der Rennleitung waren sieben Autos in den Unfall verwickelt, der Wagen des 28 Jahre alten Niederländers gehörte nicht dazu.

Er teilt sich den Mercedes-AMG mit der Startnummer 3 mit dem Österreicher Lucas Auer, der zu dem Zeitpunkt des Crashs in der Passage Klostertal am Steuer saß.

Die Rennleitung teilte zunächst mit: «Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen für mehrere verletzte Fahrer auf Hochtouren.» Berichten zufolge waren mehrere Rettungswagen im Einsatz. Weitere Details wurden vorerst nicht bekannt. Der Livestream des Rennens, das über vier Stunden angesetzt war, wurde zunächst gestoppt.