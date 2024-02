Eifel-Mosel Bären unterliegen dem Tabellenführer Bad Nauheim mit 2:13

BITBURG. Auch das Heimspiel gegen Bad Nauheim zeigte, dass die Hessenliga in der jetzigen Situation zu stark für die Bären ist.

Der Tabellenführer aus der Kurstadt zeigte seine Qualität und kam zu keinem Zeitpunkt des Spiels in Bedrängnis.

Bis zur 7. Minute konnten die Bären das Spiel ausgeglichen gestalten und hatten durch Konter 1-2 Möglichkeiten selber ein Tor zu erzielen. Doch spätestens mit dem 0:1 durch Ty Wolf zeigten die Roten Teufel, warum Sie aktuell zurecht auf Platz 1 der Hessenliga stehen. Bis Drittelende legten sie 5 weitere Treffer nach und somit war das Spiel bereits beim Stand von 0:6 entschieden.

Durch 2 weitere Treffer der Gäste stand es 0:8 ehe auch die Bären zählbares verbuchen konnten. Lukas Golumbeck und Thomas Barth trafen zum zwischenzeitlichen 2:8 aus Sicht der Bären. Bis zum Ende des Mitteldrittels erzielten jedoch auch die Mannen um Trainer Martin Flemming 2 weitere Tore, sodass es mit einem 2:10 ins letzte Drittel ging. Hier fielen 3 weitere Treffer für die Gäste und am Ende stand ein verdienter und ungefährdeter 2:13 Auswärtssieg auf der Anzeigentafel.

Die Eifel-Mosel Bären befinden sich aktuell in einer Umbruchphase wo es einzig darum geht die Saison ohne Spielabsagen und ordentlich zu Ende zu bringen. Gleichzeitig sollen Nachwuchsspieler sowie Spieler der 1b Mannschaft in den Kader der 1. Mannschaft integriert werden. Als nächstes wartet auf die Bären das Heimspiel am 10.03.24 gegen Eintracht Frankfurt.

Tore:

Eifel-Mosel Bären: Lukas Golumbeck + Thomas Barth

RT Bad Nauheim 1b: Florian Flemming (4), Danil Voskresenskij, Ty Wolf, Felix Müller, (je 2), Martin Sasek, Tim Vogel, Leon Hirsch (je 1)