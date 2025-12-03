Frau stirbt bei Aufprall mit Auto auf Mauer

MAINZ – Beim Aufprall auf eine Mauer ist eine 87 Jahre alte Autofahrerin in Mainz ums Leben gekommen.

Die Frau kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mauer, teilt die Polizei mit. Ersthelfer hätten sofort versucht, die 87-Jährige zu reanimieren, dennoch starb sie an der Unfallstelle.

Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass andere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren. Ob eine medizinische Ursache den Unfall auslöste, werde ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

