++ Trier: Feuerwehr rückt zu Zimmerbrand in Ehrang aus ++

TRIER – Wie die Integrierte Leitstelle Trier mitteilt, kommt es in Trier-Ehrang momentan zu einem Einsatz der Feuerwehrkräfte.

Grund für den Einsatz ist ein Zimmerbrand im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Gotenstraße in Trier-Ehrang.

Laut Leitstelle gibt es bei dem Brand keine Verletzten.

Bei dem Einsatz, der um 16.47 Uhr begann, sind 30 Kräfte vom Löschzug 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Trier, die Freiwillige Feuerwehr Trier-Ehrang, das DRK, der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Wir berichten nach…