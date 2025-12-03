++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 95 geht runter ++

Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Donnerstag, 04.12.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 04.12.25, 00.00 Uhr:

Ab Mitternacht wird der Preis für Super 95 gesenkt.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Donnnerstag dann weiterhin 1,435 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin fällt um 2,5 Cent, und der Liter kostet am Donnerstag jetzt 1,449 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag weiter 1,588 Euro kostet.

