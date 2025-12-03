++ Update: Zimmerbrand in Trier-Ehrang – Matratze gerät in Brand – Ein Verletzter ++

TRIER-EHRANG – Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Trier um 16:46 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Gotenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Der Rauch hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits in weitere Bereiche des Gebäudes ausgebreitet.

Atemschutztrupps begaben sich sofort auf die Suche nach dem Brandherd. Nach Angaben des Einsatzleiters der Berufsfeuerwehr Trier brannte in einem Zimmer im 1. Obergeschoss eine Matratze, die in Vollbrand stand. Das Feuer griff schnell auf das Zimmer über, während sich die massive Rauchentwicklung über den gesamten Wohnblock bis ins Obergeschoss verteilte.

Entgegen der ersten offiziellen Meldung, wonach es keine Verletzten gegeben habe, bestätigte der Einsatzleiter vor Ort später, dass eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle. Im Anschluss wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Aufgrund der starken Verrußung und der ausgedehnten Rauchgase sind die betroffenen Wohnungen vorerst nicht bewohnbar.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Brandermittler der Polizei nahmen ihre Arbeit unmittelbar am Einsatzort auf.

Im Einsatz waren die Löschzüge 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Trier, die Freiwillige Feuerwehr Trier-Ehrang, der Rettungsdienst des DRK sowie die Polizei – insgesamt rund 30 Einsatzkräfte.