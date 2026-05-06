Raubüberfall in Kaiserslautern: 25-Jähriger durch Schnittverletzungen schwer verletzt

KAISERSLAUTERN – Am heutigen Mittwochmittag ereignete sich in der Straße „Am Heiligenhäuschen“ in Kaiserslautern eine schwere Straftat. Ein 25-jähriger Mann wurde von zwei Unbekannten abgepasst, die nach ersten Erkenntnissen die Absicht hatten, ihn zu berauben.

In der Folge kam es zu einem gewaltsamen Übergriff, bei dem das Opfer erhebliche Verletzungen davontrug.

Rettungseinsatz und Täterbeschreibung

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten unmittelbar nach der Erstversorgung in eine Klinik. Glücklicherweise besteht nach aktuellem Stand keine Lebensgefahr für den jungen Mann. Die Polizei konzentriert ihre Ermittlungen nun auf zwei flüchtige Männer mit blondem Haar und heller Hautfarbe, die zum Tatzeitpunkt zwischen 20 und 30 Jahre alt geschätzt wurden.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Ermittler der Kripo Kaiserslautern prüfen derzeit alle Spuren am Tatort. Personen, die gegen 12 Uhr im Bereich der Straße „Am Heiligenhäuschen“ verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich melden. Sachdienliche Hinweise zur Identität der Täter können den entscheidenden Durchbruch in diesem Fall bringen.