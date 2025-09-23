Rüstungsunternehmen investiert in RLP – 400 neue Jobs

KAISERSLAUTERN – Das Rüstungsunternehmen General Dynamics will in der Pfalz bis zum Jahr 2029 insgesamt rund 400 neue Arbeitsplätze schaffen.

Allein in diesem Jahr sollen 20 Millionen Euro in den Standort Kaiserslautern mit Liegenschaften in Kaiserslautern und Sembach investiert werden, teilte General Dynamics European Land System (GDELS) mit. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. GDELS bündelt alle europäischen Tochtergesellschaften des US-Rüstungskonzerns General Dynamics.

Bei GDELS-Bridge Systems in Kaiserslautern soll den Angaben zufolge auf dem Opel-Gelände auf mehr als 10.000 Quadratmetern eine Fertigungsstätte unter anderem für Schwimmbrücken entstehen. Außerdem sollen in Kaiserslautern die Produktionskapazitäten für ein Amphibienfahrzeug verdoppelt werden.

Aktuell beschäftigt die GDELS-Bridge Systems GmbH den Angaben zufolge rund 550 Mitarbeitende. Zusätzliche Stellen sollen unter anderem für Schweißer und Mechaniker geschaffen werden. «Die nachhaltige Auslastung unserer Standorte bis weit in die 2030er Jahre ist bereits heute absehbar», sagte der Geschäftsführer von GDELS-Bridge Systems und GDELS-Deutschland, Christian Kauth, mit Blick auf die geplante Expansion.