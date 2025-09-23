Feuer in Umspannwerk: Stromausfall in Saarbrücken

0
Die Feuerwehr rückt aus, um den Brand in Saarbrücken zu löschen. Foto: Patrick von Frankenberg/dpa

SAARBRÜCKEN – Wegen eines Feuers in einem Umspannwerk in Saarbrücken ist in weiten Teilen der Stadt der Strom ausgefallen.

Wie ein Sprecher der Stadtwerke Saarbrücken mitteilte, löscht die Feuerwehr aktuell noch den Brand. Zeitweise waren auch der Verkehr durch Ausfälle an den Ampeln sowie die Saarbahn vom Stromausfall betroffen.

Derzeit befinde man sich in der Phase der Stabilisierung und die Versorgung sei zum Teil wieder hergestellt, so der Sprecher. Aktuell gehe man davon aus, dass die Stromversorgung bis zum Abend wieder normal laufen wird.

