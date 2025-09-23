Verkehrsunfall in Wittlich: Polizei sucht Zeugen nach Rotlicht-Crash

WITTLICH – Am Montag, dem 22. September 2025, ereignete sich gegen 19.40 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung Kurfürstenstraße/Altricher Weg in Wittlich. Dabei waren ein weißer und ein grauer Pkw beteiligt.

Fahrer missachtet rote Ampel

Einer der beteiligten Autofahrer hat die rot zeigende Lichtzeichenanlage missachtet. Die Polizeiinspektion Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 06571-9260 zu melden.