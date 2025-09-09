Crash auf A48: Auto kollidiert mit Kuh, Fahrer eingeklemmt

RANSBACH-BAUMBACH – Am heutigen Abend, gegen 20:45 Uhr, wurde die Autobahnpolizei Montabaur über eine entwichene Kuh informiert, die sich neben der Fahrbahn der A48 in Höhe der Notausfahrt „Landshube“ aufhielt. Nur eine Minute später kollidierte mindestens ein Fahrzeug mit dem Tier.

Rettung und Sperrung

Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme laufen aktuell.

Die A48 ist in Fahrtrichtung Koblenz momentan voll gesperrt. Die Polizei bittet, von Nachfragen abzusehen und verspricht, unaufgefordert nachzuberichten.