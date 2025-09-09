Eifel: Linienbus auf Abfahrt der A61 lichterloh in Flammen

KRUFT/KRETZ – Am Dienstag, dem 09. September 2025, wurde die Polizei um 14.00 Uhr über einen brennenden Bus auf der A61 in Fahrtrichtung Nord informiert. Der Vorfall ereignete sich an der Anschlussstelle Kruft. Der Bus stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand.

Abfahrt Kruft bis Mittwoch gesperrt

Der Fahrer konnte den Bus frühzeitig und unverletzt verlassen. Weitere Fahrgäste befanden sich nicht an Bord. Die eintreffende Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Wald.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die A61 in Fahrtrichtung Nord für rund 30 Minuten voll gesperrt werden. Die Abfahrt Kruft in Fahrtrichtung Norden bleibt voraussichtlich bis zum 10. September 2025 für Säuberungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet.