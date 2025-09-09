Tödliches Drama auf der B410! Pkw gerät in Gegenverkehr, ein Toter!

GEROLSTEIN/LISSINGEN – Am Dienstag, dem 09. September 2025, ereignete sich gegen 15.10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 410 zwischen Lissingen und Büdesheim. Ein Pkw geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Eine Person verstirbt an der Unfallstelle

Der Audi, besetzt mit drei Personen, kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Toyota. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Toyota schwer verletzt. Im Pkw Audi wurden zwei Personen schwer verletzt, eine weitere Person verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein dritter Pkw, der sich hinter dem Toyota befand, wurde leicht beschädigt, die Insassen blieben unverletzt. Die schwer verletzten Personen wurden mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die B410 war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme bis ca. 23:00 Uhr voll gesperrt.