Bayer Leverkusen: Kasper Hjulmand wird neuer Trainer – Ten-Hag-Nachfolger vor Debüt gegen Frankfurt

LEVERKUSEN. Bayer 04 Leverkusen hat einen neuen Cheftrainer gefunden: Der Däne Kasper Hjulmand (53) soll die Werkself übernehmen und tritt damit die Nachfolge von Erik ten Hag (55) an, der am 1. September nach nur drei Pflichtspielen freigestellt wurde. Mehrere Medien – darunter kicker, t-online, die dänische Plattform Bold sowie Bild – berichten übereinstimmend von einer grundsätzlichen Einigung. Vertragliche Details sollen in Kürze finalisiert werden.

Bislang führte der Trainerstab die Mannschaft interimsweise, nachdem Bayer die Trennung von Ten Hag offiziell bestätigt hatte.

Erstes Spiel schon gegen Eintracht Frankfurt?

Bereits am Freitag, 12. September (20:30 Uhr) empfängt Leverkusen Eintracht Frankfurt in der BayArena. Es könnte das Debüt Hjulmands an der Seitenlinie werden.

Sein erstes Champions-League-Spiel mit der Werkself hätte besondere Symbolkraft: Am 18. September (18:45 Uhr) trifft Bayer im Nationalstadion Parken auf den FC Kopenhagen – das Stadion, das Hjulmand als ehemaliger dänischer Nationaltrainer bestens kennt. Mehr Sport-News

Wer ist Kasper Hjulmand?

Geboren: 9. April 1972 in Aalborg (Dänemark)

Stationen: FC Nordsjælland (Meistertitel 2012), 1. FSV Mainz 05 (2014/15), Dänemark (Nationaltrainer 2020–2024).

Erfolge: EM-Halbfinale 2021 mit Dänemark; erste Champions-League-Teilnahme für Nordsjælland.

Hjulmands Spielidee

Der neue Coach gilt als detailversessener Stratege mit klarer Positionsspiel-DNA. Seine Teams wechseln flexibel zwischen 4-3-3, 3-4-3 und 3-5-2. Typisch sind:

viel Ballbesitz

hohe Außenverteidiger/Wing-Backs

klare Struktur in den Halbräumen

Besonders geprägt wurde er durch die Right-to-Dream-Akademie in Nordsjælland – weshalb er als Entwickler junger Talente gilt.

