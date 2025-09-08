TRIER. Vor 2.724 Zuschauern im Moselstadion hat Eintracht Trier am 6. Spieltag der Regionalliga Südwest einen klaren 3:0-Sieg gegen den FC Bayern Alzenau gefeiert. Mann des Tages war Angreifer Sven König, der alle drei Treffer erzielte (33., 80., 84. Minute).

Chancenreiches Spiel von Beginn an

Die Partie startete mit hohem Tempo und frühen Chancen auf beiden Seiten. Schon nach 15 Sekunden prüfte Alzenau die Trierer Defensive, ehe Damjan Marceta (6.) und Sven König (23.) beste Möglichkeiten liegen ließen.

In der 32. Minute war es dann so weit: Nach einem Einwurf nutzte König einen Abpraller und traf wuchtig ins rechte Eck zur 1:0-Führung. Bis zur Pause hätten die Moselstädter erhöhen können, doch Gäste-Keeper Alessio Samarelli parierte mehrfach stark. Auch Alzenau blieb gefährlich, scheiterte jedoch an SVE-Torhüter Radomir Novakovic.

König entscheidet die Partie spät

Nach dem Seitenwechsel blieb Trier am Drücker, verpasste aber lange das zweite Tor. Erst in der Schlussphase brach der eingewechselte Sinan Tekerci den Bann: Sein Pass auf Mateo Biondic leitete das 2:0 von König ein (80.). Nur vier Minuten später legte König nach Vorarbeit von Hokon Sossah sogar noch das 3:0 nach – sein erster Dreierpack im SVE-Trikot.

Trainer Thomas Klasen lobte nach Abpfiff: „Einen Dreierpack hatten wir hier schon lange nicht mehr. Ich freue mich sehr für ihn.“

Nächste Aufgabe: Auswärtsspiel in Frankfurt

Mit nun acht Punkten steht Eintracht Trier auf Rang 8 der Regionalliga Südwest. Am kommenden Sonntag (14. September, 14 Uhr) tritt der SVE beim FSV Frankfurt an.