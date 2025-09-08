SAARBRÜCKEN. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor heftigem Regen und Gewittern im Saarland. Nach Angaben des DWD kann es in der Nacht zu Dienstag zu Starkregenfeldern kommen.

Für Trier und die Region weist die Stadtverwaltung auf Basis der DWD-Informationen zusätzlich darauf hin: Zwischen 02:00 und 09:00 Uhr sind 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter möglich – örtlich auch mehr, wenn Gewitter dabei sind. Das kann Überflutungen, vollgelaufene Keller und lokales Hochwasser auslösen.

Noch große Unsicherheiten – Lage regelmäßig checken

Die Meteorologen betonen, dass es Unsicherheiten gibt, wo und wann die größten Regenmengen auftreten. Bürgerinnen und Bürger sollen die Entwicklung eng verfolgen – etwa über die WarnWetter-App des DWD sowie NINA oder KATWARN. Die Stadt Trier kündigt an, bei einer konkreten DWD-Warnung für das Stadtgebiet erneut zu informieren. Mehr News aus Trier

Mögliche Auswirkungen

Überflutete Straßen und Aquaplaning

Vollgelaufene Keller , überlastete Gullys

Kurzzeitige Strom-/Bahn-Störungen durch Gewitter

Ansteigende Pegel an Bächen und kleineren Flüssen

So bleibt man auf dem Laufenden