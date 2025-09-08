RLP: Nach Leichenfund in Wohnung – Polizei nimmt 36-Jährigen fest!

WORMS. Die Polizei hat einen 36 Jahre alten Mann unter dem Tatvorwurf des Totschlags und Diebstahls festgenommen. Der Fall steht im Zusammenhang mit dem Tod einer 73-jährigen Frau, die am 31. August leblos in ihrem Haus in Worms-Weinsheim entdeckt worden war. Mehr Blaulicht-News

Obduktion bestätigt Verdacht auf Tötungsdelikt

Ein Angehöriger hatte die Frau tot aufgefunden. Laut Polizeipräsidium Mainz bestätigte eine Obduktion den Verdacht eines Tötungsdelikts. Der nun festgenommene Mann lebt in Worms und stammt aus dem persönlichen Umfeld der Seniorin.

Festnahme durch Spezialeinsatzkräfte

Am Sonntag griffen Spezialeinsatzkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz zu und nahmen den Tatverdächtigen fest. Der 36-Jährige machte bisher keine Angaben zur Tat. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei betont, dass derzeit keine akute Gefahr für die Bevölkerung besteht. Weitere Einzelheiten werden mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen vorerst nicht veröffentlicht.