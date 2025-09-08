Eifel: Polizei stoppt zahlreiche Raser – Biker mit 137 km/h in 70er Zone erwischt!

0
Foto: Peter Kneffel / dpa / Symbolbild

MONSCHAU. Die Polizei Aachen hat am Sonntag (07.09.2025) erneut Verkehrskontrollen in der Eifel durchgeführt. Im Fokus standen Geschwindigkeitsüberschreitungen und Verstöße gegen Streckenverbote. Unterstützt wurde der Verkehrsdienst von einem Team aus dem Bereich Verkehrsunfallprävention und Opferschutz.

47 Biker und 155 Autofahrer zu schnell

Auf der B258 bei Monschau wurden zahlreiche Verstöße registriert:

  • 47 Motorradfahrer überschritten die erlaubte Geschwindigkeit.

  • 155 Autofahrer waren ebenfalls zu schnell unterwegs.
    Spitzenreiter war ein Motorradfahrer aus Belgien, der mit 137 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen wurde.

Weitere Verstöße in Simmerath

Auch in Simmerath (L166, B266) gab es Geschwindigkeitskontrollen. Hier stoppten die Beamten:

  • 5 Motorräder

  • 23 Autos
    Ein Motorradfahrer war dort mit 75 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs.

Streckenverbot missachtet

Zusätzlich kontrollierte die Polizei auch das Motorrad-Streckenverbot. Dabei wurden 25 Biker erwischt, die die Sperrung ignorierten. Sie mussten ein Verwarngeld bezahlen. Mehr Blaulicht-News

Die Polizei Aachen betonte, dass die Kontrollen Teil der laufenden Maßnahmen zur Verkehrssicherheit in der Eifel sind – besonders auf beliebten Motorradstrecken.

Vorheriger ArtikelDaun: Soldat stürzt bei Bundeswehr-Übung aus Hubschrauber – Kommandeur gibt Entwarnung!
Nächster ArtikelBayer Leverkusen: Kasper Hjulmand wird neuer Trainer – Ten-Hag-Nachfolger vor Debüt gegen Frankfurt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.