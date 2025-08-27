Schockmoment für Bewohner: Lkw kracht in Hauswand

Foto: Polizeidirektion Kaiserslautern

STELZENBERG/KAISERSLAUTERN – Einen Schockmoment erlebten laut Polizei Westpfalz die Bewohner des Torwegs in Stelzenberg. Wie ihr Polizei berichteten, krachte gegen 11.30 Uhr ein Lkw in ihre Hauswand.

Nach bisherigen Ermittlungen stand der Brummi an der abschüssigen Straße geparkt, während der Fahrer an einer Baustelle beschäftigt war. Aus bisher unbekannten Gründen rollte das Gefährt die Fahrbahn hinab und kam an dem Wohnhaus zum Stehen.

Die Fassade wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass Einheiten des Technischen Hilfswerks hinzugerufen wurden, um das Haus mit Baustützen abzusichern.

Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Zwecks Ermittlung der Unfallursache wurde der Lkw samt Auflieger sichergestellt. Die Unfallaufnahme dauerte mehrere Stunden. Die Bewohner konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnung zurückkehren. 

