Sieben Wohnwagen bei Feuer auf Campingplatz beschädigt

OTTERSTADT – Aus zunächst ungeklärter Ursache sind auf einem Campingplatz in Otterstadt im Rhein-Pfalz-Kreis zwei Wohnwagen vollständig ausgebrannt.

Fünf andere seien von den Flammen und der Hitzeentwicklung beschädigt worden, einige schwer, teilte die Polizei in Ludwigshafen mit.

Der Sachschaden betrage voraussichtlich einige Hunderttausend Euro. Menschen wurden bei dem Feuer am Nachmittag nicht verletzt.

Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, möglich seien aber auch andere Ursachen wie eine alte Gasleitung, hieß es bei der Polizei. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.