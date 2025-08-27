Trier: Pflegegesellschaft St. Martin dank Fahrzeugspende nachhaltig unterwegs

TRIER – Ab jetzt kann die Pflegegesellschaft St. Martin Trier noch nachhaltiger ihre Dienste und Einrichtungen versorgen.

Sie hat von der Firma Ford Deutschland einen vollelektrischen Ford Transit als Spende auf Zeit für ein Jahr zur Verfügung gestellt bekommen. Die Leihgabe ist Teil einer Jubiläumsaktion zum 60-jährigen Bestehen des Ford-Transporters. Ford Deutschland übergibt insgesamt 40 Caritasverbänden je ein Fahrzeug für die soziale Arbeit.

Bei der Pflegegesellschaft wird er ab jetzt für die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegewohngemeinschaften bzw. des Betreuten Wohnens sowie zur logistischen Vernetzung der einzelnen Standorte in Trier und Hetzerath im Einsatz sein.

„Ein herzliches Dankeschön an Ford für diese tolle Unterstützung. Wir sind nun flexibel für unsere Bewohner unterwegs, zum Beispiel für Einkäufe des täglichen Bedarfs oder auch für Umzüge. Neben dem finanziellen Aspekt durch die kostenlose Überlassung ist für uns die Emissionsfreiheit ein großes Plus, da wir in unserem Unternehmen fast ausschließlich auf Elektromobilität setzen“, so Janina Müller, Geschäftsführerin der Pflegegesellschaft St. Martin Trier, die persönlich nach Köln angereist war, um das neue Fahrzeug abzuholen.

Die Arbeit der sozialen Verbände zu unterstützen und Teilhabe durch klimaneutrale E-Mobilität zu ermöglichen sei ein Anliegen von Ford, erklärten Claudia Vogt, Direktorin Ford Pro Deutschland, Österreich und Schweiz sowie Judith Kleinemeyer, Leiterin Ford Philanthropy Deutschland, bei der Übergabe der Fahrzeuge im Kölner Werk.

Dr. Friedrich von Schönfeld, Caritas-Vorstand für Finanzen und Recht freut sich über die Kooperation mit der Stiftung Ford Philanthropy: „Die Übergabe der 40 vollelektrischen Ford E-Transits zeigt, was möglich ist, wenn Wirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam Verantwortung übernehmen. Die Transport-Fahrzeuge helfen uns dabei, Menschen in Not noch besser zu erreichen und zu unterstützen: flexibel, emissionsfrei und mit einem klaren Zeichen für nachhaltiges Handeln.“