Zwei Fahrzeuge in Flammen: Brennendes Auto rollt los und rammt zweites Fahrzeug!

ST. INGBERT – Am Mittwochnachmittag geriet in St. Ingbert das Fahrzeug eines 61-jährigen Mannes in Brand. Ein zweites geparktes Fahrzeug wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Beide Fahrzeuge weurden vollständig zerstört.

Hund aus brennendem Pkw gerettet

Der Fahrer des Renault Megane befuhr die Straße „Am Spellenstein“, als das Fahrzeug plötzlich Feuer fing. Der Mann stoppte umgehend, sicherte den Pkw und rettete seinen Hund. Aufgrund der starken Hitze lösten sich jedoch die Bremsen, woraufhin der Renault auf der abschüssigen Straße gegen einen geparkten Mazda 5 rollte und auch dieses Fahrzeug in Brand setzte.

Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, dennoch wurden beide Fahrzeuge vollständig zerstört.

Verletzt wurde niemand. Die Straße musste für die Aufräumarbeiten gesperrt werden.