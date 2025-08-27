Sparkasse Trier feiert 200-jähriges Jubiläum am Trierer Moselstrand

TRIER – Die Sparkasse feiert am 31. August mit einer Beachparty ihren 200. Geburtstag an der „Moselperle“ Trier. Gäste erwartet ein vielseitiges Programm für Groß und Klein sowie vergünstigte Getränke und Live-Musik.

Am Sonntag dürfen alle mitfeiern: Der Strandabschnitt wird zur Geburtstagslocation der Sparkasse Trier. Mit Blick auf die Mosel, sommerlichen Hits sowie Getränken und Speisen zum halben Preis, feiert die Sparkasse Trier am 31. August 2025 ihren 200-jährigen Geburtstag. Wer mitfeiern will, kann ab 11 Uhr an der „Moselperle“, dem beliebten Trierer Strandabschnitt, vorbeischauen.

Gäste erwartet Live-Musik auf der Sparkassen-Bühne mit Duo Nova, Marco Dühr und Wolli Prinz. Das Spielmobil Konz verwandelt den Beach mit dem beliebten Abenteuerland-Trail in einen Erlebnis-Spielplatz. Mehrere Ebenen mit Kletterstiegen, Rutsche, Bälle-Pool und Co. versprechen Spaß für alle Kinder. Auch Fußball-Darts, Airbrush-Tattoos und Kinderschminken steht für die kleinen Gäste auf dem Geburtstagsprogramm.

Musikprogramm auf der Sparkassen-Bühne:

12.00 – 15.00 Uhr: Marco Dühr

15.00 – 18.00 Uhr: Wolli Prinz

18.00- 21.00 Uhr: Duo Nova

Am Beach legt DJ Karsten Wengler auf und wird von Live-Saxophonist Carlos Wagner begleitet. Der Eintritt ist frei.

Mehr zum Jubiläum auf der Website: https://www.sparkasse-trier.de/200