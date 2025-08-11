Karl Borromäus Schule Trier: Absolventen feiern Examen – erfolgreicher Abschluss in der Pflege

TRIER. 40 Absolventinnen und Absolventen der Karl Borromäus Schule des Klinikums Mutterhaus feiern ihren erfolgreichen Abschluss zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann.

In der theoretischen und praktischen Ausbildung erlernen die Auszubildenden in drei Jahren alle erforderlichen Grundlagen im Bereich der stationären Langzeitpflege, stationären Akutpflege sowie pädiatrischen und ambulanten Versorgung. Im Verlauf dieser drei Jahre arbeiten sie in verschiedenen Fachbereichen des Klinikums Mutterhaus sowie bei kooperierenden Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten. Sie lernen, Patienten aller Altersgruppen und deren Angehörige in der jeweils individuellen Bedarfslage pflegerisch-medizinisch zu versorgen und ihnen mit viel Einfühlungsvermögen zur Seite zu stehen.

Die generalistische Pflegeausbildung ermöglicht den Absolventinnen und Absolventen einen einfachen Wechsel zwischen unterschiedlichen pflegerischen Versorgungsbereichen sowie eine breitere und vielseitigere Qualifikation in der Patientenversorgung.

Für herausragende Leistungen in den Abschlussprüfungen wurden die Absolventinnen Sarah Olinger und Sarah Schumacher mit dem Karl-Borromäus-Preis ausgezeichnet. Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen übernimmt einen Großteil der ausgebildeten Pflegefachfrauen bzw. Pflegefachmänner und ermöglicht ihnen den Berufsstart im eigenen Haus mit vielseitigen Aufstiegschancen.

Stolz und glücklich über den Abschluss der generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann sind: Celina Alt, Elisa Becker, Salina Fabbro, Katharina Fenzel, Lis Graf, Alexandra Grieger, Laura Hares, Anna Leonidis, Leni Metzdorf, Harnisse Fiderana Rabearison, Sarah Schumacher, Emily Tietel, Lukas Troll, Amira Vanselow, Leonie Helene Alt, Jette André, Peter Michael Brakonier, Lilly Marie Fenno, Katharina Görgen, Paula Grölinger, Šejla Islamagic, Angela Antonia Lieser, Celina Noll, Elaine Prison, Lucas Roth, Lenya Joelle Schilt, Lina Schröder, Emily Spieß, Tessy Thiel, Sarah Coelho, Michelle Frankreiter, Alina Gessinger, Niclas Görgen, Helena Miriam Annette Herschler, Stefanie Hochhalter, Sarah Olinger, Marcel Manuel Pirk, Anna Schumacher, Marcel Thies und Louisa Thull.

Ab dem kommenden Schuljahr bezieht die Karl Borromäus Schule ihr neues Zuhause in der hochmodernen Pflegeschule im ehemaligen Kloster St. Clara auf dem Trierer Petrisberg. Diese feiert im September 2025 feierliche Eröffnung.

Wer sich für die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann interessiert, kann sich jederzeit für das neue Schuljahr bewerben. Nähere Infos gibt es unter www.karriere-mutterhaus.de. (Quelle: Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH)