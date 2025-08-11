Leitungsarbeiten in Quint: Sperrung wird vorzeitig aufgehoben – Busse fahren wieder regulär

0
Ein Straßenschild weist auf eine Baustelle hin. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

TRIER. Die Stadtwerke Trier (SWT) beenden die Leitungsarbeiten im Kreuzungsbereich Koblenzer Straße/Taubenbergstraße in Quint bereits am heutigen Montag, 11. August 2025. Die Fahrspur aus Quint in Richtung Ehrang wird voraussichtlich gegen 16.00 Uhr wieder freigegeben und die Umleitung entsprechend aufgehoben.

Die Busse der Linien 8 und 87 fahren ab dem Sternverkehr um 18.00 Uhr in beide Richtungen wieder ihre gewohnte Route. Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. Fragen zur Busumleitung beantwortet gerne das Team im Stadtbus-Center an der Trevirispassage oder telefonisch unter 0651/717-273. (Quelle: SWT)

Vorheriger ArtikelRLP: Sicherheit in Kliniken und Praxen – Pöbeleien und wachsende Gewaltbereitschaft
Nächster ArtikelKarl Borromäus Schule Trier: Absolventen feiern Examen – erfolgreicher Abschluss in der Pflege

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.