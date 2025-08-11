Leitungsarbeiten in Quint: Sperrung wird vorzeitig aufgehoben – Busse fahren wieder regulär

TRIER. Die Stadtwerke Trier (SWT) beenden die Leitungsarbeiten im Kreuzungsbereich Koblenzer Straße/Taubenbergstraße in Quint bereits am heutigen Montag, 11. August 2025. Die Fahrspur aus Quint in Richtung Ehrang wird voraussichtlich gegen 16.00 Uhr wieder freigegeben und die Umleitung entsprechend aufgehoben.

Die Busse der Linien 8 und 87 fahren ab dem Sternverkehr um 18.00 Uhr in beide Richtungen wieder ihre gewohnte Route. Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. Fragen zur Busumleitung beantwortet gerne das Team im Stadtbus-Center an der Trevirispassage oder telefonisch unter 0651/717-273. (Quelle: SWT)