Individuelle Longboards gestaltet: Junge „Senkrechtstarter“ im ÜAZ Wittlich begeistert

WITTLICH. Individuelle Designs, neue Fähigkeiten und jede Menge Spaß – das Mitmachprojekt im ÜAZ Wittlich ermöglichte Jugendlichen praxisnahe Einblicke in die Berufsfelder Holz, Farbe und Metall.

In der vierten Woche der Sommerferien, vom 28. Juli bis 1. August 2025, fand das Mitmachprojekt „Senkrechtstarter“ im ÜAZ Wittlich erneut mit großem Erfolg statt. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, Einblicke in die Berufswelt zu gewinnen. Das Angebot verbindet praktische Fähigkeiten mit Kreativität und fördert gleichzeitig die Berufsorientierung. Es ist eine tolle Gelegenheit, Berufe im Handwerk, in den Berufsfeldern Holz, Farbe und Metall, hautnah zu erleben. Es bietet nicht nur eine willkommene Abwechslung in den Ferien, sondern auch eine wertvolle Plattform, um Talente zu entdecken.

Unter fachkundiger Anleitung entstanden individuelle Longboards. Dabei stand nicht nur die Funktionalität im Vordergrund, sondern auch die kreative Gestaltung – von farbenfrohen Mustern bis hin zu kreativen Designs – jeder hat sein persönliches Meisterwerk gestaltet.

Die jungen Leute waren mit vollem Einsatz dabei, stellten Fragen, erprobten sich bei neuen Herausforderungen und unterstützten sich gegenseitig. Besonders beeindruckend war die Motivation. Am Ende der Woche konnten sie stolz ihre selbst gestalteten Longboards in den Händen halten – ein Beweis für ihre neu gewonnenen Fähigkeiten und handwerkliches Können.

„Es ist immer wieder schön zu sehen, wie begeistert die Teilnehmenden von den praktischen Arbeiten sind und welche Fortschritte sie in kurzer Zeit machen“, berichtete Projektleiterin Pia Debald.

Das ÜAZ Wittlich freut sich über die tolle Woche mit interessierten, motivierten und talentierten jungen Menschen und dankt allen „Senkrechtstartern“ für ihr begeistertes und erfolgreiches Mitmachen. Der Dank gilt auch den Partnern, durch deren Unterstützung dieses Projekt ermöglicht wurde. „Ein rundum gelungener Ferienspaß, der noch lange in Erinnerung bleiben wird“, so die Rückmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ihrer Eltern.

Mit Freude blickt das ÜAZ-Wittlich der Fortsetzung des Projekts „Senkrechtstarter“ entgegen, um auch künftig den Nachwuchs bei der beruflichen Orientierung zu unterstützen, Neigungen, Interessen und Fähigkeiten zu erkunden. Die Maßnahme zur außerschulischen Berufsorientierung wird in Kooperation mit dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau organisiert. Ansprechpartnerin ist Pia Debald, Bereichsleitung Berufsorientierung und Berufsvorbereitung, 06571 9787-17, [email protected]. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)