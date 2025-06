Fußballteam des Gymnasiums Hermeskeil rheinland-pfälzischer Vizemeister!

HERMESKEIL. Am Donnerstag, dem 05.06.2025, nahm die Mädchen-Fußballmannschaft (WK II) am Landesentscheid des Wettbewerbes „Jugend trainiert für Olympia“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler teil.

Gespielt wurde auf dem neuen Kunstrasen im Ortsteil Bachem. Gegner im Landesentscheid, welcher im Turniermodus durchgeführt wurde, waren das Gymnasium am Calvarienberg Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie das Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim. Die Spielzeit pro Spiel betrug 2×15 Minuten.

Der Losentscheid bescherte dem Gymnasium Hermeskeil als Einstieg in das Turnier das Gymnasium am Calvarienberg. Die Hermeskeiler Spielerinnen zeigten eine sehr konzentrierte Leistung und ließen den Gegnerinnen kaum Platz zur Entfaltung. Mit einer verdienten 1:0-Führung, erzielt durch Annika Schön, ging es in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit wurde der Druck auf den Gegner hochgehalten und so konnte das 2:0 nachgelegt werden. Gegen Ende der zweiten Halbzeit kam die gegnerische Mannschaft zum etwas überraschenden Anschlusstreffer, jedoch konnten Annika Schön mit einem schönen Distanzschuss einen Hattrick feiern und den alten Abstand wieder herstellen, womit das Spiel 3:1 für das GymHerm endete.

Zweites Spiel macht GymHerm zum Meister

Das zweite Spiel war ein echtes Endspiel, denn der Sieger würde sich die Meisterschaft sichern. In der ersten Halbzeit zeigte die Mannschaft eine sehr gute Leistung, mehrmals rettete das Torgebälk sowie die starke Torfrau für das Werner-Heisenberg-Gymnasium. In der zweiten Halbzeit erhöhte Bad Dürkheim den Druck, während den Spielerinnen aus Hermeskeil aufgrund der intensiven Spielweise langsam Konzentration und Kräfte schwanden. Mit einem doch etwas glücklichen Doppelschlag gelang es Bad Dürkheim kurz vor Ende des Spiel auf 0:2 zu stellen, was zugleich den Endstand und damit den Turniersieg für das Werner-Heisenberg-Gymnasium bedeutete.

Die Hermeskeiler Mädchen mussten sich somit unglücklich im Finale geschlagen geben, können aber mit Stolz auf eine tolle Saison mit einer verdienten Vizemeisterschaft zurückblicken.

Rheinland-Pfälzischer Vizemeister im U17

Rheinland-pfälzischer Vizemeister im Schulfußball Mädchen U17 ist ein Erfolg, der im Mädchenfußball für die Schule bisher einmalig ist!

Das Gymnasium Hermeskeil möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Kooperationsvereinen SV Hermeskeil und JSG Hochwald-Bostalsee bedanken, die uns über die gesamte Saison unterstützt haben!