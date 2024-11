Gymnasium Hermeskeil: Sportliche Erfolge auch dank starker Kooperationen

HERMESKEIL. Das Gymnasium Hermeskeil setzt seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den ansässigen Fußballvereinen auch im Schuljahr 2024/25 fort.

Ziel dieser Kooperationen ist es, den Bedürfnissen der Kinder nach Sport, Spaß und Bewegung gerecht zu werden, die Freude am Fußballspiel zu wecken, ihr Können zu vertiefen und sie an die Vereine zu binden.

Kooperationen mit lokalen Fußballvereinen

Jeden Donnerstag von 13:30 bis 15:00 Uhr treffen sich fußballbegeisterte Schülerinnen und Schüler zur Mädchen- und Jungen-Fußball-AG des Gymnasiums Hermeskeil. Dank starker Partnerschaften mit dem Hermeskeiler SV und der JSG Hochwald-Bostalsee kann die Schule erneut am DFB-Projekt „Projekt Schule und Verein: gemeinsam am Ball“ teilnehmen. Diese Kooperationen unterstreichen die besondere Stellung des Gymnasiums, das in Grenznähe zum Saarland liegt und somit mit beiden Vereinen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland zusammenarbeitet.

Seit dem Schuljahr 2023/24 besteht bereits eine erfolgreiche Kooperation mit dem Hermeskeiler SV im Rahmen einer Mädchen-Fußball-AG. Ein Highlight dieser Zusammenarbeit war der „Tag des Mädchenfußballs“ zu Beginn des Schuljahres 2024/25: Für die Mädchen der fünften Klassen wurde ein Aktionstag mit einem gesunden Frühstück und Fußballspielen auf dem schuleigenen Kunstrasenfeld organisiert. Das DFB-Mobil war zu Gast und bot ein spannendes Programm, das von Thomas Linn (Hermeskeiler Sportverein), Thorsten Molter (JSG Hochwald-Bostalsee, Stellvertretender Schulleiter) und Sabine Hauswirth (Fachleitung Sport) weitergeführt wurde.

Die enge Zusammenarbeit mit umliegenden Fußball-Mädchenmannschaften, unter anderem dem SV Bardenbach mit Andre Johann (Vertreter Mädchenfußball), hat dazu geführt, dass fußballbegeisterte Schülerinnen des Gymnasiums den Weg in Vereine gefunden haben. Die Kooperationen haben auch ihren Anteil an den Erfolgen unserer Mädchen-Fußballmannschaften: In diesem Schuljahr haben sich alle drei Mädchenteams nach den Kreisrunden für die weitere Turnierebene im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ qualifiziert. Die Schulgemeinschaft dankt besondere dem HSV und Thomas Linn, der sich seit Jahren für die Belange der Fußball-Schulmannschaften einsetzt und regelmäßig ermöglicht, dass Schulturniere im Hermeskeiler Waldstadion stattfinden können. Ein gemeinsames Event war das Einlagenspiel im Rahmen des „HSV Jugendcup 2024“ in Hermeskeil zwischen der Mädchen-Schulmannschaft und der B-Mädchenmannschaft des HSV.

Sportliche Erfolge des Gymnasiums Hermeskeil

Das Gymnasium Hermeskeil ist sportlich stark aufgestellt und nimmt regelmäßig an verschiedenen Wettbewerben teil. Im letzten Jahr wurden Schulmannschaften in den Sportarten Handball, Fußball, Tischtennis, Tennis und Golf im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ gemeldet. Besonders hervorzuheben sind die sportlichen Erfolge der WK I Jungen-Golf-Mannschaft, die Landessieger wurde, und die Tennismannschaft der Mädchen WK III, die sich auf Landesebene den dritten Platz sichern konnte. Auch hier kooperiert die Schulgemeinschaft mit ortsnahen Vereinen und dankt an dieser Stelle dem Golfpark Bostalsee, dem HTC Nonnweiler sowie der Handballabteilung des TVH für die sportliche Unterstützung.

Auch im Bereich Laufen ist die Schule aktiv. Seit 2010 nimmt das Gymnasium regelmäßig am Hermeskeiler Radweglauf teil und stellt seit jeher die teilnehmerstärkste Laufgruppe. Bei den internationalen SWT-Schullaufmeisterschaften in Trier ist die Schule ebenfalls erfolgreich vertreten. 2022 belegte das Gymnasium Hermeskeil bei der Laufchallenge „Lauffreudigste Schule in RLP“ den 1. Platz in der Kategorie „Realschulen plus, Gymnasien, Gesamtschulen“.

Schulintern bewegt sich ebenfalls viel: In Kooperation mit der Schülervertretung (SV) plant der Fachbereich Sport regelmäßig Sportturniere, zuletzt ein Tischtennisturnier für die Klassenstufen 5-7 oder den traditionellen „Sport- und Spieltag“ am vorletzten Schultag.

Festzuhalten bleibt: Das Gymnasium Hermeskeil punktet nicht nur in den Schwerpunkten Musik und Informatik, sondern ist auch im Bereich Sport breit aufgestellt und bemüht sich, seine Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern.