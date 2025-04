Trier: Junge Kicker sicher ausgerüstet – Polizei mit BOB-Aktion beim FSV Tarforst

TRIER. Nicht nur in der dunklen Jahreszeit ist es für jeden Einzelnen wichtig, im Straßenverkehr gut sichtbar zu sein. Das gilt laut Polizeipräsidium Trier in besonderem Maße für unsere jüngeren Verkehrsteilnehmenden, die häufig zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind.

Aktion Bob beim FSV Tarforst

So zum Beispiel zum Fußballtraining in Tarforst. Deshalb, und weil es der Polizei eine Herzensangelegenheit ist, alle Verkehrsteilnehmenden zu schützen, hat das Polizeipräsidium Trier mit seiner Präventionskampagne BOB die Jugend des FSV Tarforst verkehrssicher ausgerüstet.

Die F-Jugend des FSV Tarforst ist aktuell Teil der sogenannten Waldkicker Liga, deren Teams sich – außerhalb des Fußballspiels – dem Einsatz für mehr Nachhaltigkeit verpflichtet haben. Im Rahmen dieses Nachhaltigkeitsgedankens werden die jungen Spieler des FSV Tarforst unter anderem dazu angehalten, vermehrt zu Fuß oder mit dem Rad zum Training kommen und das „Elterntaxi“ in der Garage zu lassen. Die Verkehrsaktion BOB setzt sich für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ein – gerade auch für Kinder.

F-Jugend mit lichtreflektierenden Materialien ausgestattet

Deshalb hat die Polizei Trier die F-Jugend des FSV Tarforst am Mittwoch, 26. März, mit hellen, reflektierenden Materialien ausgestattet, die die Sichtbarkeit im Straßenverkehr deutlich erhöhen. Unterstützung kam dabei auch vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat im Rahmen seiner Kampagne „Runter vom Gas“ mit der Aktion „Sichtbar sein – sicher sein“.

Wer weiß, dass er durch lichtreflektierende Kleidung einen erheblichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten kann, der macht auch gerne mit. Dunkel gekleidete Verkehrsteilnehmende sind von einem Autofahrer bei schlechten Sichtverhältnissen erst aus rund 25 Metern Entfernung zu erkennen. Trägt ein Fußgänger jedoch Kleidung mit reflektierenden Materialien, verbessert sich die Sichtbarkeit um ein Vielfaches.

„Bleibt sicher, gut sichtbar und nehmt gegenseitig Rücksicht!“, appelliert die Polizei an die jungen Fußballer. Das Polizeipräsidium Trier drückt den Kickern des FSV Tarforst die Daumen für eine gute Platzierung in der Waldkicker Liga und eine Teilnahme bei der Deutschen Waldkicker Meisterschaft am Ende der Saison.

Mehr Infos zur Verkehrssicherheit gibt es unter: https://www.bob-trier.de.