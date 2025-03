TRIER. Für die Teilnehmer der Waldkicker-Liga läuft der Countdown: Nur noch drei Wochen bleiben, um durch nachhaltige Aktionen Punkte zu sammeln und sich im Ranking zu verbessern. Umwelt- und Klimaschutz stehen dabei im Mittelpunkt – und der FSV Trier-Tarforst ist mittendrin.

Aktuell belegt das Team Platz 10 mit 242 Punkten und konnte bereits einige Mannschaften hinter sich lassen. Die Tarforster setzen mit vielfältigen Aktionen ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit. Müllsammelaktionen, eine Führung auf dem Wertstoffhof, sowie die Teilnahme am Karnevalsumzug in Trier-Irsch sind nur einige ihrer Initiativen. Besonders vorbildlich ist zudem die konsequente Nutzung von Mehrwegflaschen beim Training und Turnieren.

Auch das Thema Wasser liegt dem Verein am Herzen: Die Spieler und Betreuer führten eine Aufklärungskampagne zur Bedeutung von Trinkwasser an der Talsperre in Riveris durch.

Mit ihrem Engagement für die Umwelt will der FSV Trier-Tarforst in den letzten Wochen der Waldkicker-Liga noch einmal richtig angreifen – und vielleicht noch ein paar Plätze im Ranking gutmachen. Die letzten Punkte werden hart umkämpft! (Quelle: FSV Trier-Tarforst)