Trier: Mitgliederrekord beim Stadtjugendfeuerwehrverband – 151 Jugendliche dabei

TRIER. Beim 36. Trierer Stadtjugendfeuerwehrtag im Brand- und Katastrophenschutzzentrum Ehrang zeigte sich Stadtjugendfeuerwehrwart Haiko Kratz in seinem Bericht erfreut, dass man mit insgesamt 151 Jugendlichen noch nie so viele Mitglieder hatte.

Dr. Andreas Palzer, Vize-Chef der Trierer Berufsfeuerwehr, dankte in seiner Rede unter anderem den zahlreichen Betreuern für ihren Einsatz in der Jugendarbeit, der unverzichtbar für die Nachwuchssicherung der Berufsfeuerwehr sei. Kratz stellte in seinem Bericht außerdem das Jahresprogramm 2025 des Trierer Stadtjugendfeuerwehrverbands vor. Dazu gehören unter anderem ein Zehnkampf am 10. Mai in Kürenz, eine Fahrt ins Phantasialand Ende August und ein Wettkampf der Regionen am 21. September im Messepark.

Außerdem gibt es wieder einen Einsatz am Versorgungsstand beim Stadtlauf am 29. Juni und das Völkerballturnier am 22. November. Bei dem beliebten Festival „Trier spielt“, das am 13. September wieder in der Trierer Innenstadt stattfindet, vertreten die Gruppen aus Ruwer und Euren den Stadtjugendfeuerwehrverband.

Zum Programm des Stadtjugendfeuerwehrtags gehörten auch verschiedene Ehrungen: Das Ehrenabzeichen in Bronze der Jugendfeuerwehr ging an Sven Brennecke. Er ist seit zehn Jahren Vize-Jugendwart in Ehrang und engagiert sich außerdem in der Verbandsarbeit. Außerdem ging eine Jugendflamme 1 an acht Jungen und Mädchen aus Zewen und an sechs Nachwuchskräfte der Jugendfeuerwehr Stadtmitte. Außerdem standen verschiedene Wahlen im Vorstand auf dem Programm: Im Amt bestätigt wurden Kassenwart Stephan Kuhn, Danielle Kuhn als Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit sowie Tina Plein und Maike Eberhard als Kassenprüferinnen. Zur Mädchenvertreterin wurde Sophie Madertz (Jugendfeuerwehr Zewen) gewählt. Bei seinem Treffen konnte der Verband verschiedene Gäste begrüßen, darunter Landesjugendfeuerwehrwart Dirk Ströder und Vertreter der Verbände aus verschiedenen Landkreisen. (Quelle: Stadt Trier)